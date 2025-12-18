Asset russi von der Leyen | Supporto il Belgio tutti condividano il rischio Bruxelles | Ancora nessun impegno dall’Ue
Le tensioni sugli asset russi continuano a far discutere, con von der Leyen che esprime solidarietà al Belgio e invita l’intera Unione a condividere il rischio. Tuttavia, Bruxelles resta cauta, senza ancora assumere impegni ufficiali. La questione evidenzia le delicatissime dinamiche tra solidarietà nazionale e impegni comunitari nel contesto delle tensioni geopolitiche attuali.
L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Ucraina, von der Leyen: su asset russi tutti condividano rischio
Leggi anche: Ucraina, premier Belgio De Wever contro von der Leyen: “Usare €140mld di asset russi congelati per sostenere Kiev compromette piani di pace”
Vertice Ue decisivo sugli asset russi, ma si aprono spiragli per debito in comune; L’UE si è impantanata sugli asset russi congelati. Ma per l’Ucraina il tempo stringe; Congelamento sine die: l’Unione lancia l’ultima carica agli asset russi; L'Unione Europea congela a tempo indeterminato i beni della Russia e manda un primo potente messaggio a Putin e a Trump.
Si apre il Consiglio europeo, Von der Leyen: 'Il rischio sugli asset russi deve essere condiviso da tutti' - La presidente della Commissione Ue all'arrivo al vertice: 'Non lo lasceremo senza una soluzione per finanziamenti a Kiev'. ansa.it
UE - Von der Leyen: "Il rischio sugli asset russi deve essere condiviso da tutti" - Oggi è il giorno del consiglio europeo, impegnato nella decisione sull'uso dei beni congelati alla Russia e sull'accordo commerciale con il Mercosur. napolimagazine.com
Asset russi, UE: “usarli per aiuti Kiev, o prestiti da debito comune”/ Russia: “Euroclear risarcisca 200 mld” - Asset russi in UE, lo scontro apre a due soluzioni per la Commissione Von der Leyen: gli scenari, le minacce della Russia e come si potrà procedere ... ilsussidiario.net
In Russia ci sono 17 miliardi di asset europei È evidente che una confisca degli asset russi in Europa comporterebbe una ritorsione simmetrica e immediata da parte russa a danno dell’Europa stessa C’è lo spiega sul @Corriere @federicofubini, che non può x.com
La premier alla Camera e al Senato "Chiedo cautela sugli asset russi" . Leggi l'articolo #Ucraina - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.