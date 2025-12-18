Le tensioni sugli asset russi continuano a far discutere, con von der Leyen che esprime solidarietà al Belgio e invita l’intera Unione a condividere il rischio. Tuttavia, Bruxelles resta cauta, senza ancora assumere impegni ufficiali. La questione evidenzia le delicatissime dinamiche tra solidarietà nazionale e impegni comunitari nel contesto delle tensioni geopolitiche attuali.

© Ilfattoquotidiano.it - Asset russi, von der Leyen: “Supporto il Belgio, tutti condividano il rischio”. Bruxelles: “Ancora nessun impegno dall’Ue”

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Ucraina, von der Leyen: su asset russi tutti condividano rischio

Leggi anche: Ucraina, premier Belgio De Wever contro von der Leyen: “Usare €140mld di asset russi congelati per sostenere Kiev compromette piani di pace”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Vertice Ue decisivo sugli asset russi, ma si aprono spiragli per debito in comune; L’UE si è impantanata sugli asset russi congelati. Ma per l’Ucraina il tempo stringe; Congelamento sine die: l’Unione lancia l’ultima carica agli asset russi; L'Unione Europea congela a tempo indeterminato i beni della Russia e manda un primo potente messaggio a Putin e a Trump.

Si apre il Consiglio europeo, Von der Leyen: 'Il rischio sugli asset russi deve essere condiviso da tutti' - La presidente della Commissione Ue all'arrivo al vertice: 'Non lo lasceremo senza una soluzione per finanziamenti a Kiev'. ansa.it