Asset russi von der Leyen | ‘il rischio deve essere condiviso da tutti’

La presidente von der Leyen sottolinea l'importanza di condividere i rischi legati agli asset russi, evidenziando come questa responsabilità sia un pilastro della solidarietà europea. In un momento di sfide globali, l'unità e il principio di responsabilità condivisa emergono come elementi chiave per rafforzare l'Unione e affrontare le incertezze con coesione e determinazione.

© Imolaoggi.it - Asset russi, von der Leyen: ‘il rischio deve essere condiviso da tutti’ ''il rischio deve essere condiviso da tutti noi, è una questione di solidarietà, un principio fondamentale dell'Unione europea''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it Leggi anche: Ucraina, von der Leyen: su asset russi tutti condividano rischio Leggi anche: Asset russi, von der Leyen: “Supporto il Belgio, tutti condividano il rischio”. Bruxelles: “Ancora nessun impegno dall’Ue” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Vertice Ue decisivo sugli asset russi, ma si aprono spiragli per debito in comune; L’UE si è impantanata sugli asset russi congelati. Ma per l’Ucraina il tempo stringe; Congelamento sine die: l’Unione lancia l’ultima carica agli asset russi; L'Unione Europea congela a tempo indeterminato i beni della Russia e manda un primo potente messaggio a Putin e a Trump. Consiglio Ue sugli asset russi, von der Leyen: "Non lasceremo il vertice senza soluzione". Tusk: "Soldi oggi o sangue domani" - È in corso a Bruxelles il summit dei 27: tra i nodi più spinosi l’uso dei beni di Mosca congelati per finanziare gli aiuti all’Ucraina . msn.com

