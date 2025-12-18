Asset russi per sostenere Kiev l’Italia tra i Paesi più a rischio di ritorsioni da parte di Mosca Che può confiscare 15 miliardi

L’Italia, insieme ad Austria, Germania e Belgio, si trova tra i Paesi europei più esposti alle possibili ritorsioni di Mosca, che potrebbe confiscare risorse finanziarie per un valore di 15 miliardi di euro. Con l’aumento delle tensioni legate al sostegno a Kiev, le aziende occidentali temono le conseguenze di una decisione del Consiglio europeo di utilizzare i depositi russi presso Euroclear, alimentando un clima di incertezza e rischio.

Austria, Germania e Italia, che insieme al Belgio sono i Paesi europei con più attività in Russia, hanno sempre più timore che il Cremlino concretizzi le ritorsioni annunciate contro le aziende occidentali nel caso il Consiglio europeo concretizzi la decisione di utilizzare i depositi russi presso Euroclear per sostenere l’Ucraina. A scriverlo è il Financial Times, che individua le capitali più caute rispetto all’operazione sulla base degli asset detenuti a Mosca: in testa ci sono gli Stati Uniti con circa 35 miliardi, seguiti appunto da Austria (23), Germania (17), Italia (15), Francia (11), Svizzera (9), Ungheria (6), Gran Bretagna (4) e Paesi Bassi (4). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

