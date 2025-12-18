Asset russi per sostenere Kiev l’Italia tra i Paesi più a rischio di ritorsioni da parte di Mosca Che può confiscare 15 miliardi
L’Italia, insieme ad Austria, Germania e Belgio, si trova tra i Paesi europei più esposti alle possibili ritorsioni di Mosca, che potrebbe confiscare risorse finanziarie per un valore di 15 miliardi di euro. Con l’aumento delle tensioni legate al sostegno a Kiev, le aziende occidentali temono le conseguenze di una decisione del Consiglio europeo di utilizzare i depositi russi presso Euroclear, alimentando un clima di incertezza e rischio.
Austria, Germania e Italia, che insieme al Belgio sono i Paesi europei con più attività in Russia, hanno sempre più timore che il Cremlino concretizzi le ritorsioni annunciate contro le aziende occidentali nel caso il Consiglio europeo concretizzi la decisione di utilizzare i depositi russi presso Euroclear per sostenere l’Ucraina. A scriverlo è il Financial Times, che individua le capitali più caute rispetto all’operazione sulla base degli asset detenuti a Mosca: in testa ci sono gli Stati Uniti con circa 35 miliardi, seguiti appunto da Austria (23), Germania (17), Italia (15), Francia (11), Svizzera (9), Ungheria (6), Gran Bretagna (4) e Paesi Bassi (4). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Asset russi, il sì “condizionato” dell’Italia. Salvini: “Un azzardo bloccarli”. Mosca: “Presto ritorsioni”.
Leggi anche: Asset russi, Salvini: “Un azzardo bloccarli”. Il sì “condizionato” dell’Italia. Mosca: “Presto ritorsioni”
Asset, bordate tra Ue e Russia «Niente pace senza Donbass»; Asset russi congelati, per usarli è determinante l’ultimo Consiglio Ue dell’anno; Video. Sostegno a Kiev, gli europei sono a favore dell'uso degli asset russi?; Asset russi, cosa cambia con lo stop permanente. L’Italia vota a favore ma precisa: «No a fughe in avanti».
Kallas: “Nessuna alternativa all’uso degli asset russi per sostenere Kiev” - Kaja Kallas ribadisce: l’Unione Europea deve usare gli asset russi congelati per sostenere Kiev. ilmetropolitano.it
Che cosa sono gli asset russi congelati. Titoli di Stato, azioni e obbligazioni per 210 miliardi - Diverse le posizioni dei Paesi membri sull’utilizzo dei fondi per finanziare ... repubblica.it
Asset russi, UE: “usarli per aiuti Kiev, o prestiti da debito comune”/ Russia: “Euroclear risarcisca 200 mld” - Asset russi in UE, lo scontro apre a due soluzioni per la Commissione Von der Leyen: gli scenari, le minacce della Russia e come si potrà procedere ... ilsussidiario.net
Sostegno all’Ucraina: l’Europa divisa sull’uso degli asset russi. Oggi il vertice a Bruxelles Il giorno della resa dei conti è arrivato e ora i 27 leader dovranno trovare una soluzione per finanziare il prestito all’Ucraina per i prossimi due anni. Lo stallo rimane. Sul t - facebook.com facebook
CONSIGLIO EUROPEO | Si apre il summit a Bruxelles, von der Leyen all'arrivo: 'Il rischio sugli asset russi deve essere condiviso da tutti, non lasceremo il vertice senza una soluzione per i finanziamenti a Kiev' #ANSA x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.