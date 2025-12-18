Asset russi per la Ue la guerra è il proseguimento della finanza con altri mezzi

L’Unione Europea ha deciso di congelare i beni della Banca Centrale russa, segnando un passo decisivo che va oltre le semplici sanzioni. Questa scelta rappresenta un rilevante cambiamento politico e strategico, evidenziando come la guerra si intrecci ormai con le dinamiche finanziarie a livello globale. Un messaggio chiaro: le tensioni internazionali non sono solo conflitti armati, ma anche strumenti di pressione economica e geopolitica.

La decisione dell'Unione Europea di congelare a tempo indeterminato i beni della Banca Centrale russa detenuti sul proprio territorio segna un passaggio politico e strategico che va ben oltre la gestione delle sanzioni. Non è una misura tecnica, né una semplice proroga amministrativa: è la scelta consapevole di trasformare un'eccezione giuridica in una condizione permanente. Con essa, l'Europa accetta di collocarsi su un terreno nuovo, dove il confine tra legalità internazionale, necessità politica e guerra economica diventa sempre più sottile. Dal congelamento alla leva finanziaria. I 210 miliardi di euro di asset sovrani russi immobilizzati in Europa non sono più un capitale in attesa di restituzione, ma una leva strutturale della strategia occidentale.

Asset russi congelati, “la Bce apre all’uso della clausola d’emergenza sul debito comune per l’Ucraina”. Fonti Ue smentiscono - Trovare un modo legale per usare gli asset russi congelati e, allo stesso tempo, convincere tutti gli Stati membri a dare il proprio assenso. ilfattoquotidiano.it

Asset russi, cosa deciderà l'Europa? Le posizioni dei Paesi (ancora divisi) e il rischio «vertice-fiume» - Questo l'obiettivo del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, che giovedì 18 dicembre riunirà i leader europei a Bruxelles ... msn.com

Guerra in Ucraina, Marco Rizzo Asset russi Ciò che vuole fare l'UE non fu fatto neanche a Hitler

Meloni di Kyiv: sugli asset russi si rimette alla decisione fra leader Ue, Salvini (assolto) è il rifugio di Schlein. Di Carmelo Caruso - facebook.com facebook

Meloni di Kyiv: sugli asset russi si rimette alla decisione fra leader Ue, Salvini (assolto) è il rifugio di Schlein. Di @carusocarmelo x.com

