Asset russi Mosca non molla | La Banca centrale russa farà causa alle banche europee
La disputa sugli asset russi si intensifica: Mosca minaccia azioni legali contro le banche europee, dopo aver avviato una causa contro Euroclear per 200 miliardi di euro. La tensione cresce mentre la Banca centrale russa si prepara a intraprendere ulteriori azioni legali, rendendo il tema sempre più centrale nel panorama finanziario internazionale.
Il tema degli asset russi assume di ora in ora più importante. Dopo aver avviato una causa presso il Tribunale arbitrale di Mosca, al fine di ottenere un risarcimento di 200 miliardi di euro dal fondo belga Euroclear, la Banca centrale russa ha annunciato che agirà nello stesso modo nei confronti di “banche europee” per . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
