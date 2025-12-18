La disputa sugli asset russi si intensifica: Mosca minaccia azioni legali contro le banche europee, dopo aver avviato una causa contro Euroclear per 200 miliardi di euro. La tensione cresce mentre la Banca centrale russa si prepara a intraprendere ulteriori azioni legali, rendendo il tema sempre più centrale nel panorama finanziario internazionale.

© Ildifforme.it - Asset russi, Mosca non molla: “La Banca centrale russa farà causa alle banche europee”

Il tema degli asset russi assume di ora in ora più importante. Dopo aver avviato una causa presso il Tribunale arbitrale di Mosca, al fine di ottenere un risarcimento di 200 miliardi di euro dal fondo belga Euroclear, la Banca centrale russa ha annunciato che agirà nello stesso modo nei confronti di “banche europee” per . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Leggi anche: La Banca Centrale russa fa causa a Euroclear: «Usare gli asset russi per l’Ucraina è illegale»

Leggi anche: Scontro sui beni russi: l'Ue congela gli asset senza scadenza e la Banca centrale di Mosca fa causa | Chi c'è dietro il muro del Belgio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Asset, bordate tra Ue e Russia «Niente pace senza Donbass»; Asset congelati, Putin si ribella. La Banca di Russia porta in tribunale l'Unione Europea; Ucraina, Mosca replica al congelamento degli asset: All'Ue sono imbroglioni. Massiccio raid russo su Odessa; Asset russi congelati, Mosca: Presto risponderemo a mossa Ue. Salvini: Bruxelles scherza con il fuoco.

Cosa sono davvero gli asset russi (e perché l'Europa rischia su di loro) - Una guida ai miliardi russi immobilizzati in Europa: dove si trovano, perché non possono essere confiscati, come l’Ue ne usa già i proventi e quale scelta cruciale attende i leader in questo Consiglio ... ilfoglio.it