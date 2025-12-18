Assessorato al Personale firmano il contratto nove funzionari contabili
L’Assessorato al Personale annuncia la firma del contratto con nove funzionari contabili, segnando un passo importante nel rafforzamento della squadra del Comune. Un’iniziativa strategica volta a migliorare le competenze interne e a garantire una gestione più efficiente delle risorse esterne, consolidando così l’efficacia e la qualità dei servizi offerti alla comunità.
Prosegue il percorso di rafforzamento del personale del Comune portato avanti dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di potenziare le competenze interne e garantire una gestione sempre più efficace delle risorse extra-comunali.Nella giornata di oggi hanno avuto luogo le firme dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
