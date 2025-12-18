L’Assessorato al Personale annuncia la firma del contratto con nove funzionari contabili, segnando un passo importante nel rafforzamento della squadra del Comune. Un’iniziativa strategica volta a migliorare le competenze interne e a garantire una gestione più efficiente delle risorse esterne, consolidando così l’efficacia e la qualità dei servizi offerti alla comunità.

© Palermotoday.it - Assessorato al Personale, firmano il contratto nove funzionari contabili

Prosegue il percorso di rafforzamento del personale del Comune portato avanti dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di potenziare le competenze interne e garantire una gestione sempre più efficace delle risorse extra-comunali.Nella giornata di oggi hanno avuto luogo le firme dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

