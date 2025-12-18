Assegnate le nuove aree dei mercati agricoli in città resta vuoto il parco XXII Aprile

Dopo l’assegnazione delle nuove aree dei mercati agricoli in città, il parco XXII Aprile rimane vuoto. La scelta del Comune di Modena di favorire il commercio locale mira a valorizzare le eccellenze territoriali e a preservare le tradizioni agricole. Un passo importante per rafforzare il legame tra comunità e territorio, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e autentico.

Sono state assegnate le aree del bando promosso dal Comune di Modena per l'organizzazione dei mercati agricoli, con l'obiettivo di dare impulso al commercio, valorizzando le specialità del territorio e, in particolare, il ruolo che l'agricoltura svolge anche in termini di tutela di tradizioni.

