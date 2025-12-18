Asse Mediano | estorsioni con la tecnica del finto incidente due uomini denunciati dalla Polizia di Stato

Due giovani sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per aver messo in atto estorsioni e truffe agli automobilisti sull’Asse Mediano, utilizzando la tecnica del “finto incidente”. Gli episodi, che avevano come obiettivo le vittime in transito, hanno generato preoccupazione tra gli automobilisti. La polizia prosegue le indagini per garantire la sicurezza stradale e contrastare simili reati.

© Puntomagazine.it - Asse Mediano: estorsioni con la tecnica del "finto incidente", due uomini denunciati dalla Polizia di Stato Finto incidente sull'Asse Mediano: due giovani denunciati per estorsioni e truffe agli automobilisti. Nel corso dei servizi mirati e continuativi, predisposti dalla Questura di Napoli, finalizzati a contrastare il fenomeno dei reati predatori lungo il cosiddetto " Asse Mediano" la Polizia di Stato ha identificato e denunciato un 31enne e un 23 enne, entrambi di Afragola, per una serie di estorsioni e truffe perpetrate mediante la tecnica del cosiddetto "finto incidente stradale ". In particolare, i due, a bordo di un'autovettura a noleggio, simulavano collisioni con altri veicoli lungo l'Asse Mediano e su altre arterie stradali del territorio, inducendo gli automobilisti a fermarsi e avanzando richieste di denaro a titolo di presunto risarcimento, anche mediante minacce.

