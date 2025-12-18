Assalto al pullman del Benevento | quattro assoluzioni e una condanna

Si è chiuso davanti al Tribunale di Bologna il processo sull’assalto al pullman del Benevento Calcio, avvenuto il 6 maggio 2023. Dopo un procedimento che ha coinvolto varie testimonianze e accertamenti, il giudice ha emesso le sue decisioni, con quattro assoluzioni e una condanna. L’episodio ha suscitato grande attenzione, evidenziando le tensioni e le problematiche legate alla violenza negli eventi sportivi.

© Anteprima24.it - Assalto al pullman del Benevento: quattro assoluzioni e una condanna Tempo di lettura: 2 minuti Si è concluso ieri, davanti al Tribunale di Bologna, il processo relativo all'assalto al pullman del Benevento Calcio avvenuto il 6 maggio 2023, al termine della trasferta contro il Cittadella. Il collegio giudicante ha pronunciato la sentenza nei confronti dei cinque tifosi beneventani imputati per danneggiamento, violenza privata e violazione dell'articolo 6-bis del Daspo. Il giudice ha disposto l'assoluzione per Nicola Zullo, 24 anni, Gianluca Altini, 33 anni, (avvocato Antonio Leone) Angelo Cella, 40 anni, e Gaetano Volpicelli, 40 anni, ritenendo non sussistenti gli elementi per la loro responsabilità penale.

