Assalto a La Stampa perquisizioni ad Askatasuna e nelle case dei ProPal

Le recenti operazioni antimafia hanno portato all’assalto a La Stampa e alle perquisizioni nelle case di Askatasuna e dei ProPal. Il centro sociale, già sotto i riflettori, torna nuovamente al centro della cronaca, sollevando interrogativi e tensioni nella comunità. Un susseguirsi di eventi che mette in luce le complesse dinamiche tra attivismo, sicurezza e libertà di stampa.

© Iltempo.it - Assalto a La Stampa, perquisizioni ad Askatasuna e nelle case dei ProPal Di nuovo al centro della cronaca il centro sociale Askatasuna. Il medesimo a cui appartenevano i membri che hanno compiuto l'assalto alla sede del quotidiano La Stampa. La polizia di Stato, infatti, sta eseguendo dall'alba perquisizioni al centro sociale e nelle abitazioni di alcuni suoi frequentatori. L'operazione è legata proprio all'assalto di alcuni giorni fa da parte di militanti Propal nella redazione del quotidiano che avevano imbrattato muri e riversato del letame fuori dall'edificio. Lo stabile che ospita il centro sociale si trova in corso Regina Margherita, in Borgo Vanchiglia, ed è occupato abusivamente dal 1996.

Assalto a La Stampa, la polizia perquisisce Askatasuna a Torino. Il sindaco: «Finito patto con il centro sociale». Ipotesi sgombero - È in corso dall'alba di oggi un'operazione di polizia al centro sociale Askatasuna di Torino, in corso Regina Margherita 47. msn.com

Assalto a La Stampa, perquisizioni in corso nel centro sociale Askatasuna - Il blitz è scattato all'alba ed è collegato all'inchiesta sugli assalti alle Ogr, a Leonardo e alla sede del quotidiano. rainews.it

