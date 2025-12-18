Assalti e coltellate tra nordafricani Milano è ormai un ring per vendette

Milano si trasforma in un palcoscenico di tensioni e violenza, con episodi di aggressioni tra gruppi di origine nordafricana che scuotono la città. Due episodi di accoltellamenti in poche ore, uno notturno alla Barona e l’altro di giorno davanti a una scuola a Sesto San Giovanni, evidenziano un clima di crescente sfiducia e conflitto tra comunità.

Un marocchino è stato aggredito di notte, un egiziano ferito da connazionali inferociti. Due accoltellamenti in poche ore, uno nella notte alla Barona e uno in pieno giorno davanti a una scuola a Sesto San Giovanni. È il segnale più chiaro di una violenza che ormai caratterizza sempre di più Milano e che oggi si mostra nei luoghi e negli orari in cui dovrebbe esserci maggiore sicurezza. Il capoluogo lombardo e la sua area metropolitana fanno i conti con un fenomeno che non è più episodico, ma strutturale. 🔗 Leggi su Laverita.info

