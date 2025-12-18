Askatasuna Story il centro sociale da 30 anni a Torino

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Askatasuna Story, il cuore pulsante di Torino da tre decenni, rappresenta una storia di resistenza, passione e impegno sociale. Un centro che ha attraversato lotte, contestazioni e momenti difficili, mantenendo vivo il suo spirito di solidarietà e cambiamento. Un luogo simbolo per chi crede nella voce collettiva e nella trasformazione della società, oltre le incomprensioni.

askatasuna story il centro sociale da 30 anni a torino

© Tgcom24.mediaset.it - Askatasuna Story, il centro sociale da 30 anni a Torino

Trent'anni di lotte, contestazioni e violenze, sempre sotto l'ombrello di quel nome per i più incomprensibile. Askatasuna: "libertà" in lingua basca. Nel 1996 a Torino occupano l'ex casermetta reale di viale Regina Margherita 47. Due anni dopo mettono a ferro e fuoco il centro della città durante una manifestazione a sostegno di tre anarchici. E' l'alba di un scontro con le istituzioni che avrà nella violenza il principale mezzo di comunicazione. Lo dimostrano partecipando ai disordini del G8 di Genova e anni dopo ai G7 di torino. In Val di Susa sono l'anima di una guerriglia che da più di 20 anni ha come obiettivo i cantieri della Tav. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Leggi anche: Sgomberato il centro sociale Askatasuna a Torino

Leggi anche: Sgomberato a Torino il centro sociale Askatasuna

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Polizia perquisisce Askatasuna a Torino dopo assalto Stampa; Blitz della Digos nel centro sociale Askatasuna di Torino: le immagini; Sgomberato il centro sociale Askatasuna, 6 attivisti all’interno. Il sindaco: “Fine del progetto”; Torino, sgombero e sigilli ad Askatasuna dopo l'assalto alla sede de La Stampa, idranti sugli attivisti.

askatasuna story centro socialeTorino, operazione di polizia in centro sociale Askatasuna - È in corso dalle prime ore di questa mattina un’operazione di polizia nel centro sociale torinese Askatasuna. adnkronos.com

askatasuna story centro socialeCosa significa Askatasuna, che sappiamo del centro sociale sgomberato a Torino - Askatasuna è un centro sociale di Torino, con sede in uno stabile occupato, i cui membri sono sospettati dell’assalto alla sede de La Stampa ... quifinanza.it

askatasuna story centro socialeSgomberato centro sociale Askatasuna a Torino, blitz della polizia dopo assalto a La Stampa: “Tutto murato” - “Un ingente dispiegamento di polizia, camionette e idranti fuori dall’Askatasuna, sono bloccate anche le vie circostanti. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.