Askatasuna Story il centro sociale da 30 anni a Torino

Askatasuna Story, il cuore pulsante di Torino da tre decenni, rappresenta una storia di resistenza, passione e impegno sociale. Un centro che ha attraversato lotte, contestazioni e momenti difficili, mantenendo vivo il suo spirito di solidarietà e cambiamento. Un luogo simbolo per chi crede nella voce collettiva e nella trasformazione della società, oltre le incomprensioni.

© Tgcom24.mediaset.it - Askatasuna Story, il centro sociale da 30 anni a Torino Trent'anni di lotte, contestazioni e violenze, sempre sotto l'ombrello di quel nome per i più incomprensibile. Askatasuna: "libertà" in lingua basca. Nel 1996 a Torino occupano l'ex casermetta reale di viale Regina Margherita 47. Due anni dopo mettono a ferro e fuoco il centro della città durante una manifestazione a sostegno di tre anarchici. E' l'alba di un scontro con le istituzioni che avrà nella violenza il principale mezzo di comunicazione. Lo dimostrano partecipando ai disordini del G8 di Genova e anni dopo ai G7 di torino. In Val di Susa sono l'anima di una guerriglia che da più di 20 anni ha come obiettivo i cantieri della Tav. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it Leggi anche: Sgomberato il centro sociale Askatasuna a Torino Leggi anche: Sgomberato a Torino il centro sociale Askatasuna La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Polizia perquisisce Askatasuna a Torino dopo assalto Stampa; Blitz della Digos nel centro sociale Askatasuna di Torino: le immagini; Sgomberato il centro sociale Askatasuna, 6 attivisti all’interno. Il sindaco: “Fine del progetto”; Torino, sgombero e sigilli ad Askatasuna dopo l'assalto alla sede de La Stampa, idranti sugli attivisti. Torino, operazione di polizia in centro sociale Askatasuna - È in corso dalle prime ore di questa mattina un’operazione di polizia nel centro sociale torinese Askatasuna. adnkronos.com

Cosa significa Askatasuna, che sappiamo del centro sociale sgomberato a Torino - Askatasuna è un centro sociale di Torino, con sede in uno stabile occupato, i cui membri sono sospettati dell’assalto alla sede de La Stampa ... quifinanza.it

Sgomberato centro sociale Askatasuna a Torino, blitz della polizia dopo assalto a La Stampa: “Tutto murato” - “Un ingente dispiegamento di polizia, camionette e idranti fuori dall’Askatasuna, sono bloccate anche le vie circostanti. msn.com

Quasi trent'anni di Askatasuna a Torino, fortino degli autonomi. La storia del centro sociale è passata anche dal G8 e dalla lotta No Tav #ANSA x.com

Corriere della Sera. . Fine dell'esperienza dello storico centro sociale Askatasuna di Torino. Questa mattina, 18 dicembre, le forze dell'ordine stanno sgomberando lo spazio occupato da quasi trent'anni in corso Regina Margherita 47. La destra esulta, sconfitta - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.