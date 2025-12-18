Askatasuna sgomberato il centro sociale dopo l’assalto alla stampa | alle 18 prevista una manifestazione

Askatasuna è stata sgomberata dopo l’assalto alla stampa, scatenando una forte reazione tra gli attivisti. Alle 18 è prevista una manifestazione con slogan come “Askatasuna non si tocca, la difenderemo con la lotta”. La scena si infiamma, tra tensioni e solidarietà, in un momento cruciale di resistenza e mobilitazione contro le ingiustizie.

Askatasuna non si tocca, la difenderemo con la lotta", è uno degli slogan del presidio degli antagonisti. Sul posto sono presenti anche la capogruppo di Avs in consiglio regionale Alice Ravinale e la capogruppo dello stesso partito in Consiglio comunale, Sara Diena.

