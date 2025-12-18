Askatasuna sgomberato | chi ci esce peggio?
Lo sgombero di Askatasuna ha suscitato molte reazioni, evidenziando le diverse prospettive e interessi coinvolti. Mentre i militanti del centro sociale si trovano in difficoltà, anche figure politiche come il Pd e il sindaco Lo Russo si confrontano con le conseguenze di questa decisione. La vicenda apre un dibattito su chi possa uscire più pesantemente colpito da questa azione.
{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"I militanti del centro sociale","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Il Pd","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Il sindaco Lo Russo","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Nicola Fratoianni","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Ilaria Salis","index":4}. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Sgomberato Askatasuna, Lo Russo interrompe il patto con gli antagonisti: “La prefettura ci ha avvisati oggi delle violazioni"
Leggi anche: Sgomberato a Torino il centro sociale Askatasuna
Askatasuna, braccio di ferro del Comune: il centro sociale diventa bene comune - I lavori per trasformare il centro sociale Askatasuna in un bene comune sono entrati nel vivo in queste ore, con l'inizio della pulizia e del riordino. ilgiornale.it
Askatasuna, trent'anni di impunità e violenze per il centro sociale - L'assalto alla redazione de La Stampa è solo l'ultimo atto violento del centro sociale Askatasuna, che a Torino detta legge ormai da quasi 3 decenni dallo stabile occupato di viale Regina Margherita. ilgiornale.it
Sgomberato dopo quasi 30 trent’anni il centro sociale Askatasuna di Torino. Giusto così: nessuno spazio alla violenza, all’illegalità e all’arroganza di chi si è sempre sentito al di sopra delle regole. La legge vale per tutti! - facebook.com facebook
Sgomberato #Askatasuna a #Torino. Sigilli al centro sociale. Pequisizioni nelle abitazioni dei militanti. #Piantedosi: "Segnale chiaro dallo Stato", scrive sui social, "nessuno spazio per la violenza". Al #Tg2Rai ore 13,00 #18dicembre x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.