Askatasuna sgomberato | chi ci esce peggio?

Lo sgombero di Askatasuna ha suscitato molte reazioni, evidenziando le diverse prospettive e interessi coinvolti. Mentre i militanti del centro sociale si trovano in difficoltà, anche figure politiche come il Pd e il sindaco Lo Russo si confrontano con le conseguenze di questa decisione. La vicenda apre un dibattito su chi possa uscire più pesantemente colpito da questa azione.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.