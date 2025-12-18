Askatasuna sgomberato | chi ci esce peggio?

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sgombero di Askatasuna ha suscitato molte reazioni, evidenziando le diverse prospettive e interessi coinvolti. Mentre i militanti del centro sociale si trovano in difficoltà, anche figure politiche come il Pd e il sindaco Lo Russo si confrontano con le conseguenze di questa decisione. La vicenda apre un dibattito su chi possa uscire più pesantemente colpito da questa azione.

askatasuna sgomberato chi ci esce peggio

© Liberoquotidiano.it - Askatasuna sgomberato: chi ci esce peggio?

{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"I militanti del centro sociale","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Il Pd","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Il sindaco Lo Russo","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Nicola Fratoianni","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Ilaria Salis","index":4}. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Leggi anche: Sgomberato Askatasuna, Lo Russo interrompe il patto con gli antagonisti: “La prefettura ci ha avvisati oggi delle violazioni"

Leggi anche: Sgomberato a Torino il centro sociale Askatasuna

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Askatasuna, braccio di ferro del Comune: il centro sociale diventa bene comune - I lavori per trasformare il centro sociale Askatasuna in un bene comune sono entrati nel vivo in queste ore, con l'inizio della pulizia e del riordino. ilgiornale.it

Askatasuna, trent'anni di impunità e violenze per il centro sociale - L'assalto alla redazione de La Stampa è solo l'ultimo atto violento del centro sociale Askatasuna, che a Torino detta legge ormai da quasi 3 decenni dallo stabile occupato di viale Regina Margherita. ilgiornale.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.