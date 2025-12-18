Askatasuna sgomberato a Torino I militanti hanno provato a rientrare | sgomberati dalla polizia

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno effettuato uno sgombero al centro sociale Askatasuna a Torino. Nonostante i tentativi dei militanti di rientrare, la polizia ha provveduto a liberare l’edificio. Un episodio che ha suscitato attenzione e tensione nella città, segnando un importante passo nelle dinamiche locali di protesta e repressione.

© Ilfoglio.it - Askatasuna sgomberato a Torino. I militanti hanno provato a rientrare: sgomberati dalla polizia All'alba di questa mattina a Torino c'è stato un blitz delle forze dell'ordine al centro sociale Askatasuna. La digos della questura cittadina, con il supporto dei reparti mobili, della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza, ha effettuato le perquisizioni sia all'interno dell'edificio occupato dal 1996 sia nelle abitazioni di militanti del centro sociale e di appartenenti a collettivi studenteschi, al termine delle quali il centro sociale è stato sgomberato e sequestrato. L'operazione sarebbe collegata all'inchiesta sugli assalti avvenuti nei mesi scorsi nel corso di alcune manifestazioni pro Pal, il primo dei quali alle Officine grandi riparazioni (Ogr) durante l’Italian Tech Week, poi alla sede di Leonardo e l'ultimo alla redazione del quotidiano La Stampa, durante il quale gli antagonisti chiedevano la liberazione dell'imam di Torino Mohamed Shahin. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it Leggi anche: Torino, sgomberato il centro sociale Askatasuna. Blitz della polizia dopo l'assalto a La Stampa. Piantedosi: «Segnale dello Stato» Leggi anche: Torino, polizia perquisisce centro sociale Askatasuna dopo l'assalto alla sede de "La Stampa" | Militanti: "Potrebbe esserci lo sgombero" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sgomberato il centro sociale Askatasuna, 6 attivisti all’interno. Il sindaco: “Fine del progetto”; Torino, sgomberato il centro sociale Askatasuna. Il presidio di protesta disperso con gli idranti; Torino, sgombero e sigilli ad Askatasuna dopo l'assalto alla sede de La Stampa, idranti sugli attivisti; Assalto a La Stampa, la polizia perquisisce Askatasuna a Torino. I militanti: ?«Potrebbe essere possibile lo sgombero». Sigilli al centro sociale Askatasuna a Torino, perquisiti otto militanti e sequestrati materiali - Il centro sociale Askatasuna di Torino è stato sequestrato e sgomberato stamattina dalla Digos della polizia. msn.com

Torino, sgomberato il centro sociale Askatasuna. Lancio di bottiglie e petardi durante il corteo: la polizia usa gli idranti - Il centro sociale Askatasuna di Torino è stato sequestrato e sgomberato stamattina dai Digos della polizia, dopo una perquisizione nell'ambito delle indagini per gli assalti alla ... ilmessaggero.it

Perché a Torino è stato sgomberato il centro sociale Askatasuna - C'erano attivisti al terzo piano dell'edificio di corso Regina Margherita 47, considerata agibile solo al piano terra. avvenire.it

Sgomberato dopo quasi 30 trent’anni il centro sociale Askatasuna di Torino. Giusto così: nessuno spazio alla violenza, all’illegalità e all’arroganza di chi si è sempre sentito al di sopra delle regole. La legge vale per tutti! - facebook.com facebook

Sgomberato #Askatasuna a #Torino. Sigilli al centro sociale. Pequisizioni nelle abitazioni dei militanti. #Piantedosi: "Segnale chiaro dallo Stato", scrive sui social, "nessuno spazio per la violenza". Al #Tg2Rai ore 13,00 #18dicembre x.com

