Askatasuna si è complicato la vita, e gli errori di Antifà e Amadeus non fanno altro che alimentare le polemiche. Oggi, la questione si fa seria: si vocifera che il conduttore possa rientrare in Rai in modo inaspettato, lasciando dietro di sé tensioni e rumors. La scena è pronta a cambiare, e il futuro sembra più incerto che mai.

© Ilgiornale.it - Askatasuna s'è scavato la fossa, l'errore degli Antifà e Amadeus: quindi, oggi... - Cominciamo con le cose serie. Gira voce che Amadeus possa rientrare in Rai dalla finestra dopo essere uscito dal portone, anche sbattendolo un po'. I risultati sul Nove non sono quelli sperati (ma dai), a dimostrazione che su certi programmi di intrattenimento c'è bisogno del volto giusto a dirigerli, ma non è tutto. I pacchi, dopo il suo addio, sono andati bene lo stesso e lui, che sembrava il Dio in terra, non s'è portato dietro manco un telespettatore. Viale Mazzini ha smentito, ovviamente. Ma se tornasse in Mamma Rai sarei anche felice per lui. Mi farebbe ridere però ripensare a tutti quei vecchi articoli, anche di editorialisti tipo Massimo Giannini, che frignavano per l'addio e dicevano che "TeleMeloni" metteva "fuori i migliori e dentro solo i servi".

