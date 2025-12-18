Askatasuna scontri polizia-dmostranti

A Torino si respira tensione tra forze dell'ordine e manifestanti, dopo lo sgombero e il sequestro del centro sociale Askatasuna. Un corteo si è formato con l’intento di avvicinarsi alla sede, alimentando un clima di scontri e proteste. La situazione rimane delicata, con gli scontri che proseguono tra polizia e manifestanti, in un contesto di forte mobilitazione sociale e politica.

20.55 Tensione a Torino, dove un corteo ha tentato di avvicinarsi al centro sociale Askatasuna, sgomberato e sequestrato stamani. La polizia ha usato gli idranti per bloccare la marcia dei manifestanti. Dopo un fitto lancio di oggetti verso gli agenti, questi hanno risposto anche con i lacrimogeni per disperdere la folla. Una decina di poliziotti sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: “Blocchiamo l’aeroporto”, scontri tra polizia e Pro Pal a Torino. Caos e scontri in Italia Leggi anche: Torino, operazione di polizia in centro sociale Askatasuna Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sgomberato Askatasuna, oltre 600 persone in corteo: tentato l'ingresso nell'edificio e scontri con la polizia, dieci agenti feriti - Sgomberato Askatasuna, interrotto il patto per regolarizzare lo storico centro sociale di corso Regina Margherita che, nel 2025, ha festeggiato i suoi 29 anni. torinotoday.it

Sgomberato Askatasuna, oltre 600 persone in corteo: scontri in corso Regina, respinto con idranti il tentato ingresso nell'edificio - Sgomberato Askatasuna, interrotto il patto per regolarizzare lo storico centro sociale di corso Regina Margherita che, nel 2025, ha festeggiato i suoi 29 anni. torinotoday.it

Askatasuna sgomberato nel blitz di polizia e carabinieri a Torino, messi i sigilli: Piantedosi alza la voce - Il centro sociale Askatasuna di Torino è stato sequestrato e sgomberato: il blitz dopo gli scontri ai cortei pro Pal e dopo l'assalto a La Stampa ... virgilio.it

Askatasuna, il curriculum penale di 30 anni di violenze, guerriglia, scontri con gli agenti. Vandali in odore di eversione x.com

++ Gurgigno (Sap): "Scontri in Val Susa con delinquenti di Askatasuna" ++ Duro comunicato del sindacato autonomo di Polizia: "Come sempre accade in valle di Susa, ieri sera un centinaio di delinquenti No Tav, ovvero i 'compagni' di Askatasuna etc. etc., si s facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.