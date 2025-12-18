Askatasuna scontri dopo lo sgombero del centro sociale I manifestanti tentano di rioccupare l' edificio | respinti | La diretta

Dopo lo sgombero di Askatasuna, tensione e scontri sono scoppiati tra manifestanti e forze dell'ordine mentre alcuni tentavano di rioccupare l'edificio. La polizia ha risposto con un blitz, effettuando perquisizioni e denunciando alcune persone nell'ambito dell'inchiesta sugli attacchi a importanti sedi giornalistiche e culturali. La situazione resta calda e in evoluzione, con aggiornamenti in tempo reale sulla nostra diretta.

© Xml2.corriere.it - Askatasuna, scontri dopo lo sgombero del centro sociale. I manifestanti tentano di rioccupare l'edificio: respinti | La diretta Il blitz della polizia, le perquisizioni e i denunciati per l'inchiesta sugli attacchi a Ogr, Leonardo e la Stampa. Disperso con gli idranti un presidio in corso Regina. Esultano Lega e Fratelli d'Italia. Il Pd: «Ora sgomberate Casa Pound».

Sgomberato Askatasuna, oltre 600 persone in corteo: tentato l'ingresso nell'edificio e scontri con la polizia, dieci agenti feriti - Sgomberato Askatasuna, interrotto il patto per regolarizzare lo storico centro sociale di corso Regina Margherita che, nel 2025, ha festeggiato i suoi 29 anni. torinotoday.it

Askatasuna, il curriculum penale di 30 anni di violenze, guerriglia, scontri con gli agenti. Vandali in odore di eversione x.com

++ Gurgigno (Sap): "Scontri in Val Susa con delinquenti di Askatasuna" ++ Duro comunicato del sindacato autonomo di Polizia: "Come sempre accade in valle di Susa, ieri sera un centinaio di delinquenti No Tav, ovvero i 'compagni' di Askatasuna etc. etc., si s facebook

