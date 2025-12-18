Askatasuna scatta l' operazione della polizia | Accorrete ci sgomberano

Nelle prime ore del mattino, le forze dell'ordine sono intervenute nel centro sociale torinese Askatasuna con un'operazione di sgombero. La situazione è in evoluzione, mentre si susseguono le comunicazioni e le reazioni sulla vicenda. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

© Liberoquotidiano.it - Askatasuna, scatta l'operazione della polizia: "Accorrete, ci sgomberano" È in corso dalle prime ore di questa mattina un'operazione di polizia nel centro sociale torinese Askatasuna. Da quanto si apprende, le forze dell'ordine stanno compiendo perquisizioni all'interno dello stabile e nelle abitazioni di alcuni militanti vicini al centro sociale. L'operazione, sempre a quanto si apprende farebbe seguito alle inchieste sui recenti disordini avvenuti nel capoluogo piemontese durante alcune manifestazioni a sostegno della questione palestinese. Intanto, sui social vicini al centro sociale si legge: "Ingente spiegamento di mezzi di polizia, camionette e idranti sotto l'Aska e a bloccare le vie limitrofe.

Blitz della polizia nel centro sociale Askatasuna di Torino dopo gli assalti all'Ogr e La Stampa - Blitz di polizia ad Askatasuna Torino: perquisizioni, attivisti presenti, timori di sgombero e collegamenti con recenti indagini giudiziarie.

Assalto a La Stampa, perquisizioni in corso nel centro sociale Askatasuna - Il blitz è scattato all'alba ed è collegato all'inchiesta sugli assalti alle Ogr, a Leonardo e alla sede del quotidiano.

