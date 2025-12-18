Askatasuna salta il patto con il Comune | sgomberato il centro sociale a Torino
L’operazione di questa mattina a Torino segna una svolta significativa per il centro sociale Askatasuna, che si vede sgomberato e senza più il patto di collaborazione con il Comune. Un episodio che va oltre una semplice perquisizione, evidenziando una rottura politica e istituzionale con le istituzioni cittadine e segnando un punto di svolta nel rapporto tra spazio occupato e amministrazione locale.
Quello che sta accadendo al centro sociale Askatasuna va oltre una semplice perquisizione. L’operazione avviata questa mattina a Torino segna una rottura formale e politica tra il Comune e lo storico spazio occupato di corso Regina Margherita 47, con la cessazione del patto di collaborazione siglato nei mesi scorsi. A chiarire il passaggio è stato direttamente il sindaco Stefano Lo Russo, che ha spiegato come l’attività delle forze dell’ordine abbia fatto emergere una violazione delle condizioni previste dall’accordo. Secondo quanto comunicato dalla Prefettura di Torino, durante i controlli sono state riscontrate presenze e attività in aree dello stabile dichiarate inagibili, che avrebbero dovuto rimanere interdette. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
