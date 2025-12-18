Askatasuna resa dei conti a sinistra | la galassia GEDI non perdona

L’operazione a Torino segna un punto di svolta nella scena politica italiana, rivelando tensioni profonde all’interno della sinistra e la rottura delle alleanze storiche. Askatasuna diventa simbolo di una frattura ormai insanabile, trasformando un gesto di ordine pubblico in un vero e proprio confronto di ideali e strategie politiche. La galassia GEDI non nasconde le proprie opinioni su un nuovo capitolo di scontri e divisioni.

