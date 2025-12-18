Askatasuna | perquisizioni nello storico centro sociale traffico e mezzi pubblici deviati

All’alba di oggi, 18 dicembre 2025, la polizia ha avviato un’operazione al centro sociale Askatasuna di Torino, situato in corso Regina Margherita 47. L’intervento ha coinvolto perquisizioni e controlli, causando disagi nel traffico e nei mezzi pubblici della zona. La situazione sta attirando l’attenzione dell’intera comunità locale e solleva numerosi interrogativi sulle motivazioni e le conseguenze di questa operazione.

All'alba di oggi, 18 dicembre 2025, è iniziata un'operazione della polizia al centro sociale Askatasuna di Torino, in corso Regina Margherita 47. I primi agenti sono arrivati davanti all'edificio intorno alle 5, mentre altri raggiungevano le abitazioni di alcuni antagonisti.

Assalto a La Stampa, perquisizioni in corso nel centro sociale Askatasuna - Il blitz è scattato all'alba ed è collegato all'inchiesta sugli assalti alle Ogr, a Leonardo e alla sede del quotidiano. rainews.it

Blitz della polizia nel centro sociale Askatasuna dopo l’assalto a La Stampa: “Ingente dispiegamento di forze” - “Un ingente dispiegamento di polizia, camionette e idranti fuori dall’Askatasuna, sono bloccate anche le vie circostanti ... fanpage.it

