Askatasuna | perquisizioni della polizia nello storico centro sociale di Torino

Alle prime luci dell’alba del 18 dicembre 2025, la polizia ha avviato una vasta operazione presso il centro sociale Askatasuna di Torino, uno dei simboli storici dell’attivismo locale. L’intervento, avvenuto in corso Regina Margherita, ha coinvolto numerosi agenti e ha suscitato grande attenzione tra la comunità e gli attivisti della zona. Restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa operazione che ha scosso il cuore della scena sociale torinese.

