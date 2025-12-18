Askatasuna | perquisizioni della polizia nello storico centro sociale di Torino
Alle prime luci dell’alba del 18 dicembre 2025, la polizia ha avviato una vasta operazione presso il centro sociale Askatasuna di Torino, uno dei simboli storici dell’attivismo locale. L’intervento, avvenuto in corso Regina Margherita, ha coinvolto numerosi agenti e ha suscitato grande attenzione tra la comunità e gli attivisti della zona. Restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa operazione che ha scosso il cuore della scena sociale torinese.
All’alba di oggi, 18 dicembre 2025, è iniziata un’operazione della polizia al centro sociale Askatasuna di Torino, in corso Regina Margherita 47. I primi agenti sono arrivati davanti all’edificio intorno alle 5, mentre altri raggiungevano le abitazioni di alcuni antagonisti.Perquisizioni in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
