Askatasuna perquisizioni al centro sociale di Torino | si indaga su assalti a La Stampa e Leonardo

Perquisizioni al centro sociale Askatasuna di Torino all’alba, con un massiccio intervento di forze dell’ordine. Gli attivisti annunciano un ingente dispiegamento di mezzi e blocchi stradali, mentre si indaga su presunti atti vandalici e minacce contro la stampa. La situazione resta in evoluzione, con molte incognite sull’entità dell’operazione e le motivazioni ufficiali.

© Lapresse.it - Askatasuna, perquisizioni al centro sociale di Torino: si indaga su assalti a La Stampa e Leonardo Perquisizioni all'alba al centro sociale Askatasuna di Torino in corso Regina Margherita. Lo annunciano sui social gli attivisti, che scrivono di un " ingente dispiegamento di mezzi di polizia, camionette e idranti sotto l'Aska e a bloccare le vie limitrofe" e aggiungono: "Ancora non è chiara l'entità dell'operazione, chi può ci raggiunga". L'operazione della Digos arriva a poco meno di un mese dall' assalto di un gruppo di attivisti Pro Pal alla sede della Stampa e, secondo quanto si apprende, sarebbe collegata proprio all'inchiesta sugli assalti alle Ogr, a Leonardo e al quotidiano, avvenuti durante manifestazioni nei mesi scorsi.

