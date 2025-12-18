Askatasuna le sconcertanti parole di Lo Russo e Pd dopo lo sgombero | bufera politica

Dopo lo sgombero di Askatasuna, le dichiarazioni di Lo Russo e del Pd hanno scatenato una vera bufera politica. Le parole pronunciate hanno suscitato sdegno e polemiche, mettendo in evidenza tensioni e divisioni all’interno delle istituzioni torinesi e nazionali. Un episodio che rischia di compromettere l’immagine e la credibilità del partito, evidenziando le fragilità di una gestione politica sotto i riflettori.

© Liberoquotidiano.it - Askatasuna, le sconcertanti parole di Lo Russo e Pd dopo lo sgombero: bufera politica Lo sgombero di Askatasuna diventa un motivo di grosso, grossisimo imbarazzo per il Partito democratico di Torino e pure quello nazionale. Mentre il ministro degli Interni Matteo Piantedosi e gli esponenti del centrodestra esultano per il blitz della polizia all'alba nel palazzo occupato dal centro sociale più antagonista d'Italia, dal Nazareno e dal centrosinistra in genere tutti tacciono. Il sindaco dem Stefano Lo Russo, che per mesi ha coccolato i pro-Pal e assicurato loro la magnanima condiscendenza del Comune, questa mattina ha fatto il pesce in barile: "L'Autorità di Pubblica Sicurezza sta svolgendo questa mattina attività presso l'immobile di corso Regina Margherita 47 - questo l'annuncio del primo cittadino -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Leggi anche: Torino, polizia perquisisce centro sociale Askatasuna dopo l'assalto alla sede de "La Stampa" | Militanti: "Potrebbe esserci lo sgombero" Leggi anche: Dopo l'intervista di Zangrillo al Giornale centrodestra e Azione in pressing su Lo Russo: "Chiuda subito Askatasuna" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Perché a Torino è stato sgomberato il centro sociale Askatasuna - C'erano attivisti al terzo piano dell'edificio di corso Regina Margherita 47, considerata agibile solo al piano terra. avvenire.it

Askatasuna, il blitz cambia tutto: cessati gli accordi - Blitz all’alba all’Askatasuna di Torino: violato il patto col Comune. quotidianopiemontese.it

Sgomberato Askatasuna, il bliz della Digos a Torino dopo l’assalto alla Stampa. Il sindaco: “Il patto è cessato” - Perquisizione delle forze dell’ordine nello stabile occupato in corso Regina Margherita. msn.com

Anche qualche rara voce a sinistra oggi si leva contro Askatasuna, il centro sociale che ha orchestrato e guidato l’assalto alla sede de La Stampa. E pensare che solo pochi mesi fa il Comune di Torino voleva regolarizzare e legalizzare questo presidio perma - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.