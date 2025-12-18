Askatasuna il curriculum penale di 30 anni di violenze guerriglia scontri con gli agenti Vandali in odore di eversione

Askatasuna, dopo trent’anni di violenze, guerriglia e scontri con le forze dell’ordine, viene sgomberata. Per tre decenni ha incarnato un’attività dedita al vandalismo e all’eversivo, con un curriculum penale che ne testimonia la storia travagliata. Un capitolo di tensione e conflitto che si chiude, lasciando spazio a nuove sfide e riflessioni.

Askastasuna, sgomberato dopo 30 anni di 'onesta professione' dedita alla violenza politica, al vandalismo in odore di eversione, vanta un curriculum penale di tutto rispetto. Il centro sociale di Torino, storicamente 'coccolato' dalle amministrazioni comunali (non ultimo il sindaco dem Stefano Lo Russoi), tra i più violenti e agguerriti della penisola, ha alle spalle trent'anni di reati sistematici. Dalla guerriglia No Tav, con occupazioni, blocchi stradali e scontri con gli agenti, all'ultimo eclatante blitz nella sede della Stampa. Sono quasi tutti di Askatasuna i quaranta fermati per l'assalto alla redazione del quotidiano.

