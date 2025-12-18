Askatasuna il corteo dopo lo sgombero all' alba del centro sociale Lo Russo | Rotto il patto La diretta

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al sorgere dell’alba, Askatasuna si è mobilitata con un corteo dopo lo sgombero del centro sociale. Lo Russo commenta: «Rotto il patto», mentre proseguono le operazioni di polizia con perquisizioni e denunce, nel contesto di un’indagine sugli attacchi a importanti istituzioni come Ogr, Leonardo e La Stampa. La situazione si fa sempre più tesa, tra tensioni sociali e questioni di sicurezza.

askatasuna il corteo dopo lo sgombero all alba del centro sociale lo russo rotto il patto la diretta

© Xml2.corriere.it - Askatasuna, il corteo dopo lo sgombero all'alba del centro sociale. Lo Russo: «Rotto il patto» La diretta

Il blitz della polizia, le perquisizioni e i denunciati per l'inchiesta sugli attacchi a Ogr, Leonardo e la Stampa. Disperso con gli idranti un presidio in corso Regina. Esultano Lega e Fratelli d'Italia. Il Pd: «Ora sgomberate Casa Pound». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Leggi anche: Scatta lo sgombero per Askatasuna. Il blitz della polizia nel centro sociale dopo l’assalto alla Stampa, il sindaco contro gli attivisti: «Patto violato»

Leggi anche: Torino, polizia perquisisce centro sociale Askatasuna dopo l'assalto alla sede de "La Stampa" | Militanti: "Potrebbe esserci lo sgombero"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sgomberato il centro sociale Askatasuna, 6 attivisti all’interno. Il sindaco: “Fine del progetto”; Sciopero 12 dicembre, manifestazione e corteo CGIL a Torino; Askatasuna di Torino, Piantedosi: «Sgomberato il centro sociale, ripristinata la legalità»; Torino, perquisizione della polizia al centro sociale Askatasuna dopo l'assalto a La Stampa | Militanti avvertono: Rischiamo lo sgombero.

askatasuna corteo dopo sgomberoAskatasuna, la polizia sgombera il presidio con gli idranti - VIDEO - Sgomberati con idranti il presidio di fronte al centro sociale Askatasuna. rainews.it

askatasuna corteo dopo sgomberoLa polizia sgombera Askatasuna a Torino dopo i blitz Pro Pal. Piantedosi: "Un segnale chiaro" - L'operazione all'alba collegata all'inchiesta sugli assalti alle Ogr, a Leonardo e alla sede del quotidiano La Stampa ... huffingtonpost.it

askatasuna corteo dopo sgomberoIl Pd accende la miccia: “Dopo Askatasuna, ora lo sgombero tocca a Casapound” - È questo il punto sollevato dal Pd: la legge non può valere a geometria variabile. giornalelavoce.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.