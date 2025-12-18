Askatasuna il corteo dopo lo sgombero all' alba del centro sociale Lo Russo | Rotto il patto La diretta

Al sorgere dell’alba, Askatasuna si è mobilitata con un corteo dopo lo sgombero del centro sociale. Lo Russo commenta: «Rotto il patto», mentre proseguono le operazioni di polizia con perquisizioni e denunce, nel contesto di un’indagine sugli attacchi a importanti istituzioni come Ogr, Leonardo e La Stampa. La situazione si fa sempre più tesa, tra tensioni sociali e questioni di sicurezza.

La polizia sgombera Askatasuna a Torino dopo i blitz Pro Pal. Piantedosi: "Un segnale chiaro" - L'operazione all'alba collegata all'inchiesta sugli assalti alle Ogr, a Leonardo e alla sede del quotidiano La Stampa ... huffingtonpost.it

Il Pd accende la miccia: “Dopo Askatasuna, ora lo sgombero tocca a Casapound” - È questo il punto sollevato dal Pd: la legge non può valere a geometria variabile. giornalelavoce.it

Corriere della Sera. . Fine dell'esperienza dello storico centro sociale Askatasuna di Torino. Questa mattina, 18 dicembre, le forze dell'ordine stanno sgomberando lo spazio occupato da quasi trent'anni in corso Regina Margherita 47. La destra esulta, sconfitta - facebook.com facebook

Che dite, sarà ora #Askatasuna #Torino x.com

