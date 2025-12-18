Askatasuna idranti sugli attivisti davanti al centro sociale di Torino

Stamattina, davanti al centro sociale Askatasuna in corso Regina Margherita a Torino, si sono verificati momenti di tensione con l'uso di idranti sugli attivisti presenti in presidio. La situazione ha attirato l'attenzione sulla mobilitazione in corso e sul clima di confronto che coinvolge il centro sociale e le istituzioni locali.

© Lapresse.it - Askatasuna, idranti sugli attivisti davanti al centro sociale di Torino Idranti sugli attivisti che da stamani sono in presidio davanti alla sede del centro sociale Askatasuna, in corso Regina Margherita, a Torino. All'alba di giovedì, le forze dell'ordine hanno avviato prima le perquisizioni e in seguito lo sgombero dell'immobile. "È chiaro che il governo voglia colpire il movimento per la Palestina e voglia attaccare le lotte sociali. La risposta che seguirà dovrà essere compatta e rispedire al mittente i tentativi di intimidire chi ha capito che si può contare, che insieme si possono trasformare le scelte politiche", fanno sapere gli attivisti del centro sociale.

Idranti a Torino per disperdere il presidio davanti ad Askatasuna - La polizia interviene contro gli attivisti seduti in corso Regina Margherita dopo lo sgombero e le perquisizioni legate agli attacchi in città ... altarimini.it

Torino: idranti su attivisti al presidio davanti ad Askatasuna - Idranti sugli attivisti che da stamani sono in presidio davanti alla sede del centro sociale Askatasuna, in corso Regina Margherita, ... stream24.ilsole24ore.com

Agtw.it. . La polizia ha disperso con gli idranti il presidio che i militanti hanno allestito con tavoli e gazebo di fronte al centro sociale Askatasuna. Alcuni manifestanti si erano seduti al centro di corso Regina Margherita per bloccare i mezzi delle forze dell'ordine - facebook.com facebook

Una vasta operazione di polizia è in corso dall'alba di oggi al centro sociale Askatasuna di Torino, in corso Regina Margherita 47. La Digos della questura torinese e i reparti mobili stanno effettuando perquisizioni all'interno dello stabile, occupato dal 1996. P x.com

