Askatasuna dall’occupazione allo sgombero | la storia del centro sociale di Torino

Askatasuna, centro sociale autogestito di Torino, ha da sempre rappresentato un punto di riferimento per l’autonomia e l’impegno sociale. Oggetto di recenti perquisizioni e sgomberi, la sua storia è fatta di resistenze e battaglie che riflettono la vitalità di un movimento che sfida le autorità e sostiene i valori di libertà e autodeterminazione.

Oggetto di perquisizioni e sgombero nella giornata di oggi, giovedì 18 dicembre, l' Askatasuna è un centro sociale autogestito di Torino riconducibile all'area dell' Autonomia Contropotere. Dal 1996 occupava uno stabile al 47 di Corso Regina Margherita, nel quartiere di Borgo Vanchiglia. Il nome del centro significa "libertà" in lingua basca. Askatasuna nel corso degli anni ha promosso numerose iniziative culturali e politiche, legate alla militanza dei suoi attivisti. L'edificio. L'edificio occupato dal centro sociale, sviluppato su quattro piani, risale al 1880 ed era originariamente sede dell'Opera Pia Reynero, ente che riuniva sotto un'unica amministrazione sette istituti di beneficenza, tra cui un asilo lattanti che accoglieva bambini dai pochi mesi ai tre anni di età.

