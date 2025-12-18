Askatasuna cos’è il centro sociale accusato di aver assaltato la redazione de La Stampa

Askatasuna è un centro sociale di Torino coinvolto in un episodio di tensione con la stampa. Nella mattinata del 18 dicembre, le autorità hanno perquisito la sede e le abitazioni di diversi membri, suscitando un ampio dibattito sulla libertà di espressione e il ruolo degli spazi autogestiti in città.

Nella mattinata del 18 dicembre la Digos ha perquisito la sede centrale e le case di molti dei membri del centro sociale Askatasuna, a Torino. Tra le persone oggetto dell’operazione ci sarebbero alcuni dei manifestanti che hanno attaccato la redazione de La Stampa durante una manifestazione in favore della Palestina a novembre. Askatasuna è un centro sociale che da 30 anni occupa uno stabile a Torino, e che in passato ha avuto molte dispute anche economiche non solo con il capoluogo piemontese, ma anche con lo Stato. Il Governo ha infatti chiesto 6,8 milioni di euro di danni al centro sociale, ritenendolo responsabile delle manifestazioni e dei sabotaggi No Tav in Piemonte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

