Askatasuna corteo dopo lo sgombero | 10 poliziotti feriti Il sindaco | Patto decaduto

L’atmosfera a Torino si è infiammata dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna, culminando in un corteo di protesta che ha portato a tafferugli e tensioni crescenti. La situazione si è intensificata con il ferimento di dieci poliziotti, mentre il sindaco dichiara il patto come decaduto. La città si trova nel pieno di una crisi di ordine pubblico, con la mobilitazione di cittadini e forze dell’ordine in un clima di forte scontro.

La tensione a Torino è salita alle stelle stasera durante un corteo di protesta dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna in corso Regina Margherita 47. All’alba, la Digos aveva sequestrato lo stabile, ponendo fine a quasi trent’anni di occupazione, nell’ambito delle indagini sugli assalti a La Stampa, alle Ogr e a Leonardo durante le manifestazioni pro Palestina. Durante l’operazione, sei attivisti sono stati trovati ai piani superiori dell’edificio, dichiarato inagibile, con conseguente decadenza del patto di collaborazione che lo aveva riconosciuto come “bene comune”. Il sindaco Stefano Lo Russo e la prefettura hanno annunciato la fine formale della cogestione tra Comune e centro sociale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

