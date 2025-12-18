Askatasuna centro sociale simbolo della violenza dal 1996 | la storia

Askatasuna, centro sociale di Torino attivo dal 1996, è diventato simbolo di tensione e controversia. Da quasi tre decenni, il suo stabile occupato di viale Regina Margherita rappresenta un punto di riferimento per un certo movimento, mentre le sue azioni hanno spesso suscitato polemiche e scontri, culminati con l'assalto alla redazione de La Stampa. La storia di Askatasuna è intrecciata con temi di lotta, protesta e conflitto sociale.

© Ilgiornale.it - Askatasuna, centro sociale simbolo della violenza dal 1996: la storia L'assalto alla redazione de La Stampa è solo l'ultimo atto violento del centro sociale Askatasuna, che a Torino detta legge ormai da quasi 3 decenni dallo stabile occupato di viale Regina Margherita. Eppure, nonostante questo, invece di procedere con lo sgombero, il Comune di Torino ha cercato di percorrere la strada del bene comune, che porta a una legittimazione del centro sociale nonostante la lunga storia di violenze che lo contraddistingue. Ma questa mattina lo Stato ha fatto sentire la sua voce, presentandosi all'alba davanti alla struttura e dispiegando un ingente contingente di uomini e mezzi: perquisizioni in corso e possibile sequestro, quindi sgombero.

Assalto a La Stampa, la polizia perquisisce Askatasuna a Torino. Il sindaco: «Finito patto con il centro sociale». Ipotesi sgombero - È in corso dall'alba di oggi un'operazione di polizia al centro sociale Askatasuna di Torino, in corso Regina Margherita 47. ilmessaggero.it

Cosa significa Askatasuna, che sappiamo del centro sociale perquisito a Torino - Askatasuna è un centro sociale di Torino, con sede in uno stabile occupato, i cui membri sono sospettati dell’assalto alla sede de La Stampa ... quifinanza.it

Una vasta operazione di polizia con perquisizioni a tappeto è in corso dalle prime luci dell’alba di oggi, giovedì 18 dicembre, nella sede del centro sociale Askatasuna di Torino - facebook.com facebook

Violenze dei No Tav in Val di Susa, ferito un agente. “Sono i soliti di Askatasuna, chiudete quel centro sociale” x.com

