Ascolti tv ‘Un Professore 3’ su Rai 1 vince la prima serata con il 21,3%

La prima serata di mercoledì 17 dicembre è stata dominata da ‘Un Professore 3’ su Rai 1, che ha conquistato il pubblico con un ottimo risultato di ascolti. La fiction con Alessandro Gassmann si è confermata un successo, attirando milioni di spettatori e chiudendo la serata con il 21,3% di share. Un risultato che sottolinea ancora una volta la forza della programmazione di Rai 1 nel panorama televisivo italiano.

'Un Professore 3' su Rai 1 ha vinto la prima serata di ieri, mercoledì 17 dicembre. Il primo episodio della fiction con Alessandro Gassmann ha incollato allo schermo 3.539.000 telespettatori, pari al 19,79% di share, mentre il secondo ha raggiunto 3.182.000 telespettatori con uno share del 23%, totalizzando una media di 3.348.000 telespettatori.

