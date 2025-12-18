Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 17 Dicembre 2025 Un Professore 3 domina gli ascolti del 17 dicembre | +78K e +52K spettatori

Mercoledì 17 dicembre 2025 si è confermato un giorno di grande successo per la televisione italiana, con

Nella serata di mercoledì 17 dicembre 2025, Un Professore 3 ha dominato la prima serata su Rai1, registrando 3.617.000 spettatori (20,06% di share) nel primo episodio e 3.234.000 spettatori (23,21%) nel secondo. Su Canale5, Stasera. che Sera! con Sal Da Vinci ha ottenuto 2.172.000 spettatori (16,88%), con l’Extra a 922.000 spettatori (17,55%). Gli altri dati della serata: Rai2 – True Lies: 678.000 spettatori (4,34%). Italia1 – The Woman King: 873.000 spettatori (5,71%). Rai3 – Chi l’ha Visto? dopo la presentazione di 25 minuti (982.000 – 4,87%) ha totalizzato 1.329.000 spettatori (8,77%). Rete4 – Realpolitik dopo presentazione 21 minuti (422. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

