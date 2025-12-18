Scopri gli ascolti tv di mercoledì 17 dicembre 2025, tra il successo di Un professore su Rai 1 e le altre emozioni della serata. Analizziamo Auditel e share dei programmi più seguiti, offrendo uno sguardo completo sulle preferenze degli italiani. Qual è stato il protagonista della serata? Ecco tutto ciò che devi sapere sui dati di ieri sera.

© Tpi.it - Ascolti tv mercoledì 17 dicembre: Un professore, Sal da Vinci, Chi l’ha visto?

Ascolti tv mercoledì 17 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 17 dicembre 2025? Su Rai 1 è andato in onda Un professore 3. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Sal da Vinci – Stasera che sera. Su Italia 1 The woman king. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 17 dicembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv mercoledì 17 dicembre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

Leggi anche: ASCOLTI TV 3 DICEMBRE 2025: VINCE L’ALTRO ISPETTORE (17,4%), GIGI E VANESSA (17%), LA GOLEADA DELL’INTER (11%), CHI L’HA VISTO (9,6%)

Leggi anche: Ascolti tv mercoledì 24 settembre: Love Again, Buongiorno mamma 3, Chi l’ha visto?

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

? Ascolti TV di Mercoledì 10 Dicembre 2025.

Ascolti tv del 17 novembre, Ricciardi senza rivali. De Martino ai ferri corti - La settimana televisiva inizia con lo scontro tra Il Commissario Ricciardi 3 su Rai 1 e Il Grande Fratello su Canale 5. dilei.it

Ascolti tv, Gerry Scotti inarrestabile contro De Martino. Vespa vola con Carlo Conti (ricordando le Kessler). Gruber risale. E Del Debbio... - Top e Flop Auditel - Cinque Minuti vola nel ricordo delle Kessler La Ruota della Fortuna su Canale 5 si migliora a 5. affaritaliani.it

Ascolti TV 17 settembre, chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna: i dati di Buongiorno Mamma 3 con Bova - La sfida dell’access prime time tra La ruota della fortuna e Affari tuoi. fanpage.it

#AscoltiTV Total Audience | Mercoledì 10 Dicembre 2025. #UominieDonne (+104K) sale al 26.06%. Seguono #LaForzadiunaDonna (primo episodio +72K) e #IlParadisodelleSignore (+70K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small scre x.com

Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 10 Dicembre 2025. Uomini e Donne (+104K) sale al 26.06%. Seguono La Forza di una Donna (primo episodio +72K) e Il Paradiso (+70K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - facebook.com facebook