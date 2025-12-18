Ascolti TV | Mercoledì 17 Dicembre 2025
Mercoledì 17 dicembre 2025, la serata televisiva ha visto protagonisti vari programmi, con Rai1 che ha riscosso particolare interesse grazie alla seconda stagione di
Nella serata di ieri, mercoledì 17 dicembre 2025, su Rai1 Un Professore 3 ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Stasera. che Sera! con Sal Da Vinci ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 True Lies intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 The Woman King incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Realpolitik totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Robin Hood – Principe dei ladri ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove La Corrida raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
