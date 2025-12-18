ascolti tv i dati del 17 dicembre 2025

I dati di ascolto del 17 dicembre 2025 rivelano il successo di Rai1, con

Bene Rai Uno Nella serata di ieri, 17 dicembre 2025, su Rai1 Un Professore 3 ha coinvolto 3.348.000 spettatori pari al 21.3% di share. Poi, in onda su Canale5 Stasera. che Sera! con Sal Da Vinci ottiene 2.163.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai2 True Lies si ferma a 674.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 The Woman King non va oltre 869.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? conquista bene 1.312.000 spettatori (8.7%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 357.000 spettatori (2.9%). Su La7 Una Giornata Particolare si ferma a 1.106.000 spettatori e il 6.7%. L'articolo proviene da 361 Magazine. 🔗 Leggi su 361magazine.com

