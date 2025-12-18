Ascoli addio al grande ex Perico | La nostra famiglia legata alla città

Una settimana di grande dolore per l’Ascoli Calcio, che piange la perdita di Eugenio Perico, ex protagonista e figura simbolo della squadra. In un periodo segnato anche dalla commemorazione di Costantino Rozzi, il club e i suoi tifosi si uniscono nel ricordo di un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia bianconera, rafforzando il legame forte e duraturo tra il giocatore, la squadra e la città.

© Sport.quotidiano.net - Ascoli, addio al grande ex Perico: "La nostra famiglia legata alla città" Settimana davvero triste per i colori bianconeri dell' Ascoli Calcio. Nel giorno dell'anniversario della scomparsa del Presidentissimo Costantino Rozzi deceduto 31 anni fa, il 18 dicembre 1994, dopo Flaviano Zandoli che se ne è andato l'altro giorno, ieri è arrivata la triste notizia della scomparsa dell'indimenticato terzino destro Eugenio Perico. Malato da tempo, Eugenio è stato colpito da una polmonite che non gli ha lasciato scampo. Con Marcello Grassi, Gaetano Legnaro, Francesco Scorsa e Giuliano Castoldi ha formato una delle linee difensive dell'Ascoli, più forti di tutti i tempi. Eugenio Perico con le sue 236 presenze complessive tra Serie A e Serie B, è tuttora il calciatore con più apparizioni ufficiali nella storia ultracentenaria bianconera.

Ascoli saluta una leggenda bianconera: addio a Eugenio Perico - Storico difensore del Picchio, con 236 presenze tra Serie A e Serie B Il mondo dell’Ascoli Calcio oggi piange la scomparsa di Eugenio Perico, storico difensore classe 1949, venuto a mancare a ... youtvrs.it

Addio a Zandoli, in bianconero 24 gol in 102 partite - Un altro pezzo della storia dell’Ascoli Calcio se ne è andato ieri all’età di 78 anni. msn.com

**** Addio Eugenio Perico, nella storia dell’Atalanta e dell’Ascoli per sempre. Dal sito de L’Eco di Bergamo: ’Con i suoi modi burberi, ma straordinariamente efficaci, riusciva sempre a ottenere il meglio dai suoi ragazzi. Nato a Curno, classe 1951, nel 1970 ves - facebook.com facebook

