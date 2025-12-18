Artem Tkachuk | Non chiedo scusa a nessuno Ho solo stracciato le flebo e mi sono ritrovato in Tso per 13 giorni

Artem Tkachuk racconta la sua versione dei fatti su Instagram, spiegando le motivazioni dietro i 13 giorni trascorsi in Tso e smentendo le accuse di aver danneggiato attrezzature e spinto il personale. Tra i protagonisti di Mare Fuori, l’attore desidera chiarire la propria posizione e condividere il suo punto di vista su quanto accaduto all’ospedale Pellegrini.

Artem Tkachuk, tra i protagonisti di Mare Fuori, chiarisce su Instagram cosa è accaduto dal suo punto di vista all'ospedale Pellegrini dove è stato accusato di aver spintonato il personale del presidio, danneggiando un macchinario per la ventilazione polmonare e una porta del pronto soccorso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

