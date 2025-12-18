Arte Bracco | Orgogliosi videoinstallazione su It? Mancho scelta da museo Osaka

Diana Bracco, presidente e CEO del Gruppo Bracco, esprime orgoglio per la partecipazione all’Expo 2025 di Osaka, sottolineando il ruolo di protagonista e la responsabilità di rappresentare l’Italia. Un momento di grande rilevanza che testimonia l’impegno di Bracco nel coniugare innovazione, scienza e cultura in un contesto internazionale. L’evento ha rafforzato il legame tra il nostro sistema e il mondo, aprendo nuove prospettive di collaborazione e sviluppo.

Milano, 18 dic. (Adnkronos) - "Essere protagonista all'Expo 2025 di Osaka ha rappresentato per Bracco un momento di grande orgoglio e responsabilità", ha affermato Diana Bracco, presidente e ceo del Gruppo Bracco in occasione dell'incontro 'Bracco a fianco del Sistema Italia all'Expo 2025 Osaka: un ponte di innovazione tra scienza e cultura' che si è tenuto presso il Teatrino di Palazzo Visconti a Milano. "Abbiamo voluto dare continuità alla nostra storia di impegno in occasione delle Esposizioni Universali offrendo il nostro contributo di fronte a sfide globali come l'avanzamento delle tecnologie scientifiche, a iniziare dall'intelligenza artificiale, la sostenibilità ambientale e la longevità, tema quest'ultimo che accomuna Italia e Giappone e su cui la prevenzione e la medicina predittiva hanno molto da dire.

