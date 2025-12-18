Arte Bracco | Con Expo Osaka dato seguito ad appoggio diplomazia culturale italiana

L'arte come strumento di diplomazia culturale rafforza i legami tra Italia e Giappone. La partecipazione all'Expo di Osaka rappresenta un importante passo in questa direzione, sottolineando l'impegno nel promuovere la cultura italiana a livello internazionale. Un'occasione per condividere tradizioni, creatività e valori, consolidando relazioni e aprendo nuove prospettive di collaborazione tra i due paesi.

© Iltempo.it - Arte, Bracco: "Con Expo Osaka dato seguito ad appoggio diplomazia culturale italiana" Milano, 18 dic. (Adnkronos) - "Attraverso la partecipazione all'Expo di Osaka abbiamo dato seguito al nostro impegno nella 'diplomazia culturale italiana'. Essere al fianco del Sistema Italia in questa occasione ha rappresentato per Bracco un momento di grande orgoglio e responsabilità". Lo afferma Diana Bracco, presidente e ceo del Gruppo Bracco, intervenendo oggi a Milano all'incontro 'Bracco a fianco del sistema Italia all'Expo 2025 Osaka: un ponte di innovazione tra scienza e cultura', con cui il Gruppo celebra la partecipazione di successo all'esposizione universale appena conclusa in Giappone.

