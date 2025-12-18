Ars et Labor in casa biancazzurra ceduto l' attaccante classe 2008 Mattia Lanza

In casa Ars et Labor proseguono le novità di mercato, con l’addio dell’attaccante classe 2008 Mattia Lanza. Dopo l’ingaggio di Gianmarco Piccioni e le cessioni di Marzio Di Bartolo e Gabriele Mazza, il club biancazzurro continua a rafforzarsi e a rinnovarsi, mantenendo alta l’attenzione sulle strategie di crescita e competitività.

© Ferraratoday.it - Ars et Labor, in casa biancazzurra ceduto l'attaccante classe 2008 Mattia Lanza In casa Ars et Labor continuano i movimenti di mercato dopo l'arrivo di Gianmarco Piccioni e le partenze di Marzio Di Bartolo all'Ac Leon di Vimercate (Monza Brianza) e Gabriele Mazza al Vittoria Calcio (Ragusa). La società, infatti, comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni.

Calcio: Il Faenza sfiora il successo con Ars et Labor Ferrara - Il Faenza Calcio chiude l’anno con il rammarico di vedersi sfuggire una prestigiosa vittoria con la favorita Ars et Labor Ferrara che in extremis impatta 2- ravennawebtv.it

Calciomercato Ars et Labor, si 'sfalcia' la rosa: già ufficiali le prime due cessioni invernali - Nel giro di appena due giorni, infatti, la società biancazzurra ha comunicato prima il trasferimento a titolo definitivo di Marzio Di Bartolo all’Ac Leon di Vimerc ... today.it

