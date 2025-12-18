Ars et Labor in casa biancazzurra ceduto l' attaccante classe 2008 Mattia Lanza

In casa Ars et Labor proseguono le novità di mercato, con l’addio dell’attaccante classe 2008 Mattia Lanza. Dopo l’ingaggio di Gianmarco Piccioni e le cessioni di Marzio Di Bartolo e Gabriele Mazza, il club biancazzurro continua a rafforzarsi e a rinnovarsi, mantenendo alta l’attenzione sulle strategie di crescita e competitività.

In casa Ars et Labor continuano i movimenti di mercato dopo l'arrivo di Gianmarco Piccioni e le partenze di Marzio Di Bartolo all’Ac Leon di Vimercate (Monza Brianza) e Gabriele Mazza al Vittoria Calcio (Ragusa). La società, infatti, comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

