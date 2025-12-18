Un importante investimento arriva a Torricella Peligna, con 2,69 milioni di euro destinati alla variante della provinciale 110 in località Colle Zingaro. Questo finanziamento rappresenta un passo decisivo per migliorare la viabilità e la sicurezza della zona, aprendo nuove prospettive di sviluppo. La realizzazione del nuovo tratto promette di rendere più fluido il traffico e di valorizzare il territorio locale.

© Chietitoday.it - Arrivano 2,6 milioni di euro per la variante alla provinciale 110 a Torricella Peligna in località Colle Zingaro

Via libera al finanziamento da 2 milioni 690mila 474 euro per la realizzazione del tratto in variante Colle Zingaro, sulla strada provinciale 110 Torricella Peligna-Altino. L'opera è inserita nel Programma triennale dei lavori pubblici della Provincia di Chieti per il 2025-2027, approvato dal. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Escursione sui passi della Brigata Maiella da Torricella Peligna

Leggi anche: Caravaggio, code sulla provinciale. Per la variante servono due milioni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Agricoltori trentini, in arrivo 9 milioni di euro; Manovra 2026: nuova tassa di 2 euro su pacchi fino a 150 euro e raddoppio della Tobin Tax; Sicilia, in arrivo milioni per università e giovani ricercatori: chi sono i vincitori e perché questa svolta cambierà tutto; Fisco e imprese, come cambia la manovra: transizione 4.0, Zes, piano casa e ammortamenti.

Agricoltori trentini, in arrivo 9 milioni di euro - Gli indennizzi per i cali di reddito in arrivo da questo mese, parte di un fondo di 26,5 milioni di euro. rainews.it