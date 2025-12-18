Arrivano 2,6 milioni di euro per la variante alla provinciale 110 a Torricella Peligna in località Colle Zingaro
Un importante investimento arriva a Torricella Peligna, con 2,69 milioni di euro destinati alla variante della provinciale 110 in località Colle Zingaro. Questo finanziamento rappresenta un passo decisivo per migliorare la viabilità e la sicurezza della zona, aprendo nuove prospettive di sviluppo. La realizzazione del nuovo tratto promette di rendere più fluido il traffico e di valorizzare il territorio locale.
Via libera al finanziamento da 2 milioni 690mila 474 euro per la realizzazione del tratto in variante Colle Zingaro, sulla strada provinciale 110 Torricella Peligna-Altino. L'opera è inserita nel Programma triennale dei lavori pubblici della Provincia di Chieti per il 2025-2027, approvato dal. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
