Arriva l’ok di Rfi dopo otto anni Il ponte si farà

Dopo otto anni di attesa, RFI dà l’ok per il progetto. La storica svolta arriva con l’approvazione della Giunta comunale, che dà il via al rifacimento e all’allargamento del ponte di via Milano. Un’opera simbolo, attesa da tempo, destinata a risolvere una delle principali criticità del paese e a segnare un nuovo importante capitolo di sviluppo per la comunità.

Una svolta storica, un’opera simbolo che finalmente prende forma. Dopo un’attesa lunga la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per il rifacimento e l’allargamento del ponte di via Milano, lo storico scavalco ferroviario che da decenni rappresentava una delle principali criticità del paese. L’ultimo ostacolo è caduto con l’ok definitivo di Rfi, arrivato dopo un iter durato ben otto anni. Il sindaco Emilio Aliverti (nella foto) non nasconde l’emozione e parla senza mezzi termini di una giornata da ricordare. "È una vera milestone per la nostra comunità – sottolinea – un’opera attesa da generazioni, che sembrava non arrivare mai e che oggi diventa finalmente concreta". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

