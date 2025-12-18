' Arriva la befana!' a Ripafratta

A Ripafratta torna l’attesa magia della Befana, un’occasione speciale per celebrare l’antica tradizione nella notte della vigilia dell’Epifania. Un momento di festa e condivisione che ogni anno unisce grandi e piccini in un’atmosfera di stupore e allegria, mantenendo vivo il patrimonio culturale del territorio.

Anche nel 2026 torna l'antica tradizione della Befana a Ripafratta, il giorno della vigilia dell'Epifania. Il 5 gennaio pomeriggio, alle 17, aprirà la Casa della Befana, presso l'ex Asilo Villa Danielli Stefanini, con musica, luci, biscotti e bevande calde. Alle 18 circa, l'arrivo della Befana.

