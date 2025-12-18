Arriva in Germania il primo hotel interamente a tema Harry Potter quanto costa l'ingresso e come arrivarci
Un'esperienza magica ti aspetta in Germania: il primo hotel interamente dedicato a Harry Potter, con camere ispirate a Hogwarts. Per entrare nel mondo incantato, i prezzi partono da circa 45-65 euro. Raggiungibile facilmente in treno o in auto dal Nord Italia, questa nuova destinazione promette un soggiorno da sogno per gli appassionati della saga.
Arriva in Germania un nuovo hotel a tema Harry Potter: camere ispirate a Hogwarts, ingressi a partire da 45?65 euro, raggiungibile in treno o auto dal Nord Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
