arriva il vortice africano piogge fino alla prossima settimana

Un vortice africano in movimento dall’Algeria verso Tunisia e Libia porterà un peggioramento del tempo in Sicilia, con piogge e rovesci in estensione dal versante ionico verso ovest, interessando tutta la regione fino alla prossima settimana.

Tra l’anticiclone e il vortice africano: Italia spaccata in due, cosa accadrà - Da una parte nubi in aumento con piogge localmente intense, dall'altro cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi con temperature miti e gradevoli: è quanto sperimenterà il nostro Paese nel corso di ... ilgiornale.it

Meteo: Prossimi Giorni, il vortice si allontana. Le conseguenze in Italia - Nelle ultime 24 ore il panorama meteorologico ha vissuto una vera e propria metamorfosi, passando da una fase anticiclonica stabile a un deciso e diffuso peggioramento. ilmeteo.it

