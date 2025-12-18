Arresto in diretta in Fipili | forze dell' ordine bloccano una macchina e portano via due persone
In un intervento shock sulla Fipili a Montopoli Valdarno, le forze dell'ordine hanno fermato un'auto, portando via due persone in un'operazione avvenuta in diretta. La scena, intensa e tesa, ha visto i carabinieri agire con tempestività, assicurando la sicurezza e l'ordine pubblico. Restate aggiornati per ulteriori dettagli su quanto accaduto.
Operazione dei carabinieri in piena Fipili a Montopoli Valdarno. Un'auto è stata bloccata e i due occupanti sono stati fatti sdraiare a terra e quindi ammanettati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
