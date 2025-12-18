In Emilia-Romagna si pensa di vietare la preghiera fuori dagli ospedali, con un piano che potrebbe criminalizzare il diritto di pregare in pubblico. La nuova risoluzione minaccia di creare aree dedicate, limitando la libertà religiosa di cittadini e visitatori. La tua firma può fare la differenza: scopri come opporsi a questa misura e difendere i diritti fondamentali contro le gravi conseguenze di questa iniziativa.

© Lalucedimaria.it - “Arrestati per un’Ave Maria?”: in Emilia-Romagna scatta il piano per vietare la preghiera

Pregare fuori dagli ospedali diventerà un reato? Cosa prevede la nuova risoluzione in Emilia-Romagna contro la preghiera e come la tua firma può fermare la creazione delle “zone sicure” e le sue gravi conseguenze. Il diritto di pregare e di offrire aiuto a chi si trova a fare una scelta fondamentale sulla vita che porta. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Leggi anche: Allerta gialla in Emilia-Romagna: quando scatta e dove colpisce il maltempo

Leggi anche: Allarme smog, scatta il blocco diesel euro 5 in Emilia Romagna: ecco dove

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Arrestati con 40 kg di cocaina sull’A2: fermati a Capolago - facebook.com facebook