Arresta a Torino la ‘Signora delle truffe’ vista in tv | mangia beve non paga e picchia i carabinieri

A Torino, la cosiddetta ‘Signora delle truffe’ viene arrestata dopo aver seminato caos tra le strade della città. Nota per le sue scorribande televisive, si è resa protagonista di un episodio che include pasti gratis, un litro di vino e un violento scontro con i carabinieri. Un comportamento che ha sorpreso e indignato, mettendo in luce ancora una volta i suoi trascorsi da fuorilegge e i suoi atteggiamenti provocatori.

