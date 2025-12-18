Arresta a Torino la ‘Signora delle truffe’ vista in tv | mangia beve non paga e picchia i carabinieri
A Torino, la cosiddetta ‘Signora delle truffe’ viene arrestata dopo aver seminato caos tra le strade della città. Nota per le sue scorribande televisive, si è resa protagonista di un episodio che include pasti gratis, un litro di vino e un violento scontro con i carabinieri. Un comportamento che ha sorpreso e indignato, mettendo in luce ancora una volta i suoi trascorsi da fuorilegge e i suoi atteggiamenti provocatori.
Prima la scorpacciata a scrocco e un litro di vino in caraffa bevuto tutto da sola che l’ha resa più fumantina del solito. Poi gli insulti al cameriere, che racconta a TorinoToday: “Era incontrollabile e violenta, non sapevamo come fermarla”. Infine, questa donna ha malmenato i carabinieri e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
